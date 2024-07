Ouragan Béryl : le littoral du Diamant encore partiellement défiguré depuis le passage du phénomène en Martinique

Les diamantinois se souviennent encore d’une mer déchaînée entre le 1er et le 2 juillet dernier lors passage de Béryl, à l’instar d’autres villes côtières comme Sainte-Luce au Sud ou Schoelcher dans le Nord. La forte houle a causé de gros dégâts sur le rivage et les structures à proximité, tel que le quai du bourg.

Les commerçants côté plage ont eu chaud à cause de la violence des vagues, lesquelles se sont écrasés sur leurs murs durant des heures.

Dès le lendemain du mauvais temps, le maire, Hugues Toussay, constatait de visu en présence d'Alexandre Ventadour (élu de la Collectivité Territoriale de Martinique), l’ampleur des dommages matériels et environnementaux.

Un mois après la tempête, il reste encore des travaux à réaliser au bord de mer, d’où un communiqué daté du 26 juillet 2024, interdisant l’accès d’une partie de la place des fêtes pour des raisons de sécurité.

Afin de garantir la sécurité de la population sur la Place des Fêtes, l'accès et la présence du public sont interdits quel que soit le motif dans une bande délimitée de 5 mètres de large à partir du littoral et sur 100 mètres de long allant du poste de secours vers le marché polyvalent. La zone étant matérialisée par de la rubalise, cette interdiction s'applique à compter du vendredi 26 juillet 2024 et ce, jusqu'à nouvel ordre.