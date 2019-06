La ville du Diamant gagne sa bataille juridique face à la société Cofic

"La justice revient à ceux qui mérite la justice et dont la population du Diamant. Ce fut un combat très dur parce que nous avions à faire à des gens extrêmement expérimentés sur cette affaire. Ce sont des affairistes qui avaient avec eux à l'époque un certain nombre de gens qui les ont aidés. Puisque je dois dire qu'un terrain qui est non constructible a été évalué à 150 euros le mètre carré alors qu'il devait être évalué à 50 centimes le mètre carré. Et ce rapport a été introduit pour condamner la ville du Diamant", précise le maire Gilbert Eustache.