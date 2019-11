Le directeur général de la police nationale promet plus de moyens aux agents de Martinique

Le directeur général de la police nationale, Eric Morvan, a fait des promesses aux syndicats aux syndicats de police en Martinique. mercredi 30 octobre 2019. Il va débloquer des moyens supplémentaires, afin de répondre aux demandes récurrentes des syndicats de la profession.

Guy Etienne •

Eric Morvan, directeur générale de la police nationale (à gauche) aux côtés du préfet de Martinique, salut les agents au commissariat de Fort-de-France • Cap Facebook police nationale ...

A plusieurs reprises, les fonctionnaires de la police nationale en Martinique, ont exprimé leur colère ces derniers mois, comme leurs collèges de l’hexagone, à cause d’un manque de moyens humains et matériels.Face à ce mécontentement par rapport à l’augmentation des meurtres, des trafics d’armes et de drogue sur le territoire, Eric Morvan, le directeur général de la police nationale, s’est déplacé en Martinique pour bien prendre la mesure des difficultés exprimées par les agents.Eric Morvan a promis de débloquer des moyens supplémentaires, afin de répondre aux demandes récurrentes des syndicats de la profession.