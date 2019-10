La Direction de l’Aviation Civile déménage à l'aéroport Aimé Césaire

Deux missions principales et sensibles

Vérifier que chacun des opérateurs de l’aviation civile (compagnies aériennes, aéroports, circulation aérienne, aéroclubs, opérateurs de drones ou d’activités aériennes, opérateurs de fret, pilotes) respecte la réglementation pour la sécurité en matière d’accidents et la sûreté en termes d’actes malveillants.

Veiller au développement durable du transport aérien, aux Antilles et en Guyane.

La Direction de la Sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane, (DSAC-AG), quitte ses immeubles de Clairière, pour prendre ses quartiers dans deux bâtiments d’une des bases aériennes de l’aérodrome du Lamentin. Des travaux importants ont été engagés pour transformer ces nouveaux locaux en bureaux, un chantier réalisé quasi exclusivement par des entreprises locales.Les 80 agents DSAC-AG seront ainsi regroupés en un seul lieu, pour plus d’efficacité, tout en occupant une place stratégique à proximité de l’aéroport international, en se rapprochant des autres opérateurs de l’aérien en Martinique, expliquent les responsables. La Direction de la Sécurité de l’aviation civile Antilles Guyane basée en Martinique, a été créée il y a 10 ans.La DSAC-AG est chargée de :Sur ce nouveau site, la Direction de la Sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane aura à cœur de développer plus de relations internationales et de la connectivité aérienne avec le reste des Amériques. Elle souhaite également apporter de l’innovation au service de la sécurité et de la sûreté.