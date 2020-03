Disparition inquiétante d'un lorrinois : la gendarmerie lance un appel à témoins

Jean-Marc Cupit, âgé de 50 ans, domicilié au Lorrain, n’a plus donné de signe de vie depuis le samedi 29 février 2020.

La gendarmerie a lancé un appel à témoins dans le cadre d’une disparition inquiétante. Jean-Marc Cupit, âgé de 50 ans, domicilié au Lorrain, n’a plus donné de signe de vie depuis le samedi 29 février 2020 vers 23 h45, où il a quitté son travail à Fort-de-France.

La gendarmerie de Martinique a lancé sur son site facebook un appel à témoins.

Le samedi 29 février 2020, Jean-Marc Cupit, âgé de 50 ans, a quitté son travail sur le port de Fort-de-France aux alentours de 23 heures 45 pour se rendre au Lorrain et n’a plus donné de ses nouvelles.



En outre, depuis dimanche 1er mars 2020, 01 heure 40, les appels téléphoniques sont directement redirigés vers sa messagerie. Il n’est pas coutumier des faits.

À ce jour, les investigations menées par la gendarmerie n'ont pas permis de le localiser ou d'orienter les recherches.



Jean-Marc Cupit serait vêtu d’un tee-shirt bleu marine et d’un pantalon noir. Il est propriétaire d’une Peugeot 208 immatriculée DY-494-VE de couleur gris clair.



Pour toutes informations éventuelles, vous êtes invités à contacter la brigade du Lorrain au 05 96 53 26 19 ou composer le 17.