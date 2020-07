Dispositif sanitaire renforcé à l’aéroport Martinique Aimé Césaire

Port du masque obligatoire dans l’aérogare, dispositifs de distanciation physique, bornes de gel hydroalcoolique, l’aéroport de Martinique a été réaménagé dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19. Objectif : garantir la sécurité sanitaire des voyageurs et du personnel.

Guy Etienne •

Le port du masque est obligatoire

Le non-respect de cette mesure pourrait conduire à une sanction du contrevenant (selon l’article L 3136 -1 du code de la Santé Publique).



(Samac)

Zone d'enregistrement de l’aérogare du Lamentin en Martinique (juin 2020). • ©Samac

Dispositifs de distanciation physique

Comptoir d'enregistrement protégé avec un plexiglas à l'aéroport du Lamentin en Martinique • ©Samac

Marquage au sol en zone d'embarquement de l'aéroport du Lamentin en Martinique • ©Samac

Toutes ces mesures visent à rassurer les passagers, les usagers et l’ensemble du personnel évoluant sur la plateforme, d’autant qu’elles accompagnent la reprise des activités aéroportuaires.



(Samac)

Le dispositif sanitaire a été renforcé à l’aérogare passagers du Lamentin en Martinique, des mesures qui anticipent le rush de passagers attendus pour les grandes vacances qui commencent.En effet, depuis le 26 Juin 2020 et la réouverture de l’aéroport d’Orly à Paris , les vols commerciaux opèrent désormais le samedi et le dimanche après-midi au départ de Martinique, en complément des vols effectués en semaine : 3 long-courrier par jour et une dizaine de vols régionaux (hors week-end).Toutes les personnes de plus de 11 ans doivent donc porter un masque de protection désormais dans les aérogares passagers, "conformément à l’arrêté paru le 11 Mai 2020" rappelle la SAMAC (Société Aéroport Martinique Aimé Césaire) Pour inciter les voyageurs et usagers à respecter les gestes barrières indispensables, un marquage au sol a été apposé au niveau des points d’attente en zone d’enregistrement, en coursive d’arrivée et en salle de livraison des bagages, ainsi qu’à l’étage au niveau du filtre police, à l’entrée de la salle d’embarquement.Des plexiglas ont également été installés sur les comptoirs d’enregistrement pour éviter les projections.D’autres aménagements "visant à renforcer le niveau d’hygiène au sein de l’aérogare passagers", complètent les dispositifs de distanciation physique :▪ 16 bornes de gel hydroalcoolique et 16 poubelles spécifiquement dédiées aux masques, gants et mouchoirs à usage unique sont mises à disposition ;▪ Le nettoyage renforcé de l’ensemble des installations et des points de contact est assorti d’une désinfection "pour garantir le niveau d’hygiène nécessaire dans ce contexte".Enfin, des messages informatifs (affichages, messages vidéos et sonores) sont régulièrement diffusés, rappelant les gestes barrières à respecter sur le site.