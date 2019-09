Dissolution du MIM : décision attendue le 12 novembre prochain

Le Tribunal de Grande Instance rendra sa décision le 12 novembre 2019 concernant la dissolution du Mouvement Indépendantiste Martiniquais (MIM).



"On est arrivés à être d’accord avec la proposition de dissolution, mais je rappelle qu’au départ, les militants du groupe de réflexion demandaient simplement à la direction du MIM un séminaire et une assemblée générale pour remettre l’association sur les rails", constate Florent Breleur, membre du groupe de réflexion du MIM (30 ans de militantisme).

Des associations pourraient bénéficier des actifs du MIM

Dissolution de l’association mais non pas du mouvement politique, nuance Philippe Edmond-Mariette, l'avocat du camp Marie-Jeanne (président du Mouvement). "Regrouper les militants de façon à attaquer les prochaines échéances électorales, ça nous a été refusé, on est arrivé aujourd’hui à cette situation (...) Ce vivre ensemble n’était plus possible au sein de l’association", poursuit-il.



Puisque la dissolution ne fait plus de doute, les actifs de l’association (environ 150 000 €), devront être répartis.

D'abord pour payer l'administrateur judiciaire et les fournisseurs. Puis les pros Marie-Jeanne proposent d'accorder cette somme à deux associations, celle des handicapés et l'Union des femmes de Martinique. L'autre camp propose de donner cette somme à 4 associations : d'accord pour l'Union des Femmes et les Handicapés, mais aussi L'Upem (Union des Parents d'élèves) et Martinique Alzeimer.