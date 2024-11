Diwali, Divali ou Dipavali... la fête de la Lumière commence en Martinique

©Vitamine C

La Diwali, Divali ou Dipavali est l'une des fêtes indiennes les plus importantes. Un événement majeur pour les hindous à travers le monde. Cette festivité trouve son fondement dans le Ramayana contenant les textes sacrés. Il s’agit une célébration de la lumière, de la victoire du bien sur le mal et de la prospérité. Ce week-end (9 et 10 novembre), plusieurs foyers martiniquais vont célébrer ce moment important.

La Diwali symbolise la victoire du Dieu Rama sur le démon à 10 têtes Ravanna qui avait enlevé Sita son épouse. De retour à Ayodhya avec sa femme Sita, les habitants allumèrent alors des lampes en argile. D'autres fêtent l'anniversaire de la déesse Lakshmi qui incarne la prospérité, la fortune, la richesse, la splendeur et l'abondance. D'autres rappellent aussi que Krishna divinité suprême a libéré 16 000 femmes du joug d'un roi maléfique. Diwali festival de la lumière • ©Facebook GOPIO L’association swamykoumoudou Clôture la Diwali à Basse-Pointe Les festivités, qui durent cinq jours, sont caractérisées par la présence de lumières, l’utilisation d’encens et les dégustations de bons mets. Chaque année, entre la fin du mois d'octobre et la mi-novembre, la communauté indienne célèbre un rituel qui commence par "un grand nettoyage de la maison suivi de décorations et de fleurissement". Cette année le mouvement social a gêné le début de la Diwali. Dès ce samedi (9 novembre plusieurs foyers célèbrent ce rendez-vous en Martinique. Certains achètent des vêtements neufs et des cadeaux. D’autres préparent des plats typiques, des sucreries et les fruits nécessaires pour la prière. Échange entre les jeunes et les anciens comme M. Papaya Pour l'association de Basse-Pointe présidée par Madhavan Ringassamy, la Diwali est une manière de transmettre la culture indienne et d’échanger avec les autres composantes de la population et les anciens, garants de la tradition. Le président Madhavan Ringassamy de l'association swamykoumoudou • ©Daniel BETIS Un ancien gardien de la tradition Paul Papaya • ©Daniel BETIS Cette fête joyeuse, d’offrandes, de prières, de partages, de lumières et de cadeaux se clôture le samedi 16 novembre. programme de Divali du 16 novembre • ©Daniel BETIS

