Dominique : de nombreux artistes de Guadeloupe et de Martinique invités au festival international des musiques créoles

Partager :

L’édition 2023 du "World Creole Music Festival" s’affiche à la Dominique cette année du 27 au 29 octobre. Durant 72 heures, nuit et jour, les rythmes s’enchaînent, du Soukous africain au Zouk des Antilles françaises, en passant par le Calypso des Trinidad, le Reggae Jamaïcain et ses dérivés, le Compas Haïtien, ou encore la Cadence-Lypso et le "Bouyon" local.

Guy Etienne •

La nouvelle édition du festival international des musiques créoles (World Creole Music Festival" en anglais), est prête. Durant 3 jours, du 27 au 29 octobre 2023, les organisateurs ont prévu un plateau artistique varié, pour des concerts à la chaîne. Cette manifestation qui s’inscrit dans le cadre du "Mois Kréyol" célébrant précisément la culture créole, a cependant élargi son horizon au fil des ans, en intégrant des artistes qui viennent des 4 coins du monde. Plusieurs Antillais à l’affiche Parmi les invités cette année, Bérès Hammond, Joeboy, Machel Montano, ou Popcaan. Le public verra également sur scène, l’enfant du pays Gordon Henderson, le DJ Privé Ryan, le Groupe Tabou Combo, Midnight Groovers, Vayb, ainsi que des noms bien connus en provenance des Antilles : la chanteuse Njie, Joëlle Ursull, Medhy Custos, Kalash, ou encore Jean-Luc Guanel. Un public en train d'assister à un concert d'une des éditions du "World Creole Music Festival" de la Dominique (photo d'illustration). • ©Instagram dominica.festivals Cette année promet une extravagance plus grande que jamais. Du 27 au 29 octobre 2023, immergez-vous dans trois nuits de rythmes vibrants qui feront battre votre cœur et envoler votre esprit (…). Ne manquez pas l’expérience de votre vie ! Instagram dominica.festivals Des retombées économiques pour le pays À chaque édition, ce show musical de trois jours non-stop est annoncé des mois auparavant, à grand renfort de publicité sur les réseaux sociaux, jusque sur les sites officiels du gouvernement. Car ce dernier est bien conscient que cet évènement festif est "une manne" considérable pour l’économie du pays et il s'en félicite. Chaque année, ce "World Creole Music Festival" précède l’anniversaire de l’indépendance de l’Île de la Dominique, le 1er novembre. Programme de l'édition 2023 du festival international des musiques créoles (World Creole Music Festival) de la Dominique. • ©Instagram dominica.festivals

Partager :