La Dominique interdit les cortèges électoraux sur les routes le 1er décembre

Le Commissaire de Police de la Dominique, Daniel Carbon refuse d'autoriser les cortèges des partis politiques durant la période avant les élections législatives du 6 décembre prochain. L’ambiance de cette campagne politique est trop tendue.

Caroline Popovic •

Daniel Carbon, Commissaire de Police de la Dominique • ©twitter ...

Dans l’intérêt de la sécurité...

L’ambiance autour de ces élections législatives est trop tendue,’’ a déclaré Daniel Carbon, Commissaire de Police de la Dominique. Je dois prendre en compte la sécurité des autres utilisateurs de la route.’’

Les élections législatives se déroulent le 6 décembre prochain. D’habitude les cortèges des différents partis politiques sillonnent la Dominique le weekend qui précède le vote, pour motiver les électeurs avant le scrutin.Pour parcourir l'île en cortège, il faut l’autorisation du Commissaire de police. Pour la première fois, ce dernier ne donne pas son aval. Les demandes déposées par les deux partis politiques ont été refusées pour le 1er décembre 2019.Les routes de la Dominique sont étroites et sinueuses, et cele gène fortement la libre circulation. Dans le passée, des cortèges de partis opposants se sont croisés, ce qui a provoqué des situations tendues entre les groupes.De plus deux paquebots feront escale à la Dominique le 1er décembre. Le Commissaire veut aussi assurer le bon déroulement de la visite des croisiéristes.