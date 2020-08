Le doyen du Morne-Rouge fête ses 104 ans

Né en1916, le doyen du Morne Rouge, ancien dissident, vient de fêter ses 104 printemps entouré de ses 17 enfants et nombreux petits-enfants. Le secret de Sainte Claire Etilé Dit Duquesne : sa foi chrétienne et une vie de travail ardue.

Brigitte Brault •

Le doyen du Morne-Rouge a fêté ses 104 ans • ©Martinique la 1 ère

Sainte Claire dit Duquesne, le doyen de la commune du Morne-Rouge vient de fêter ses 104 printemps.Hier (samedi 15 août 2020), une partie de la famille Etilé avait rendez-vous pour fêter cet évènement en respectant bien évidement les mesures barrières et en portant le masque.Ils sont venus lui témoigner de l’affection et de l’amour, avec une pointe d’humour. Car pour cet amoureux des voitures, quoi de mieux que la photo d’une 104 pour rappeler son bel âge.Plus de 100 centenaires ont été répertoriés en Martinique par la toute nouvelle association des centenaires de la Martinique.le reportage de Fabienne Leonce et d'Eddy Bellerose.