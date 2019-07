Du rififi à la Chambre des métiers: l'AG s'annonce animée.

C'est l'heure des explications à la Chambre des métiers. Henri Salomon contre Hervé Etile, le numéro 1 de la Chambre contre le numéro 2. Entre les deux, on le sait, le courant ne passe plus !



Point de non-retour atteint il y a quelques semaines, après l'envoi d'un courrier du bureau enjoignant Hervé Etilé à démissionner de ses fonctions. Ce que l'intéressé ne fera pas, a-t-il déjà affirmé.

Ce que ses collègues de la Chambre lui reprochent, entre autres: des prises de position un peu trop partisanes, à leur goût...

Le professionnel du BTP, également encarté à Péyi A, de Jean-Philippe Nilor, aurait pu s'en abstenir, croient-ils, alors que l'institution attend des subventions de la CTM dirigée par Alfred MARIE-JEANNE..

Un prétexte, selon Hervé Etilé, pour se débarrasser de lui, l'un des rares contradicteurs, prétend-il, d'Henri Salomon.

Et le frondeur n'entend pas en rester là, prêt à mettre un coup de pied dans la fourmillère...

Durant l'AG, cet après-midi, il dira tout ce qu'il sait: opérations financières douteuses, dépenses superflues...

Tout cela, alors que les comptes de la Chambre de Métiers sont encore loin d'être à l'équilibre...

Suffisant pour remettre en cause l'avenir d'Henri Salomon la tête de la structure ?

Interrogé à propos de cette AG, le président de la Chambre n'a pas voulu s'étendre sur le sujet...

Son seul souhait, a-t-il eu le temps de nous dire: parler des vrais sujets durant cette assemblée générale...