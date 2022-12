Citoyens et élus de Ducos agissent contre les dépôts sauvages sur leur territoire

Des habitants et des élus de Ducos en ont assez des incivilités et des dépôts sauvages sur leur territoire. Ils dénoncent les irresponsables et animent l'action "voisins vigilants et solidaires" pour combattre ces attitudes. (Re)voir le reportage de Nathalie Jos et Marc Balssa.

Joseph Nodin •

Des panneaux et des draps blancs pour dire stop aux décharges sauvages toujours plus nombreux à Ducos comme dans d'autres communes de Martinique. Des citoyens et des élus de la ville de Ducos, excédés par le comportement des irresponsables qui portent gravement atteinte à l'environnement, décident de combattre ces comportements notamment par des actions de communication de masse. "Ces dépôts sauvages existent depuis trop longtemps, de surcroît devant un point de ramassage scolaire. (...) Il fallait faire quelque chose et j'espère qu'enfin la population va bouger", souhaite une femme active de Ducos. Malgré des centres de tri et un système de collecte relativement bien organisé, pourquoi ces nombreux dépôts sauvages ? Certaines personnes peuvent créer des dépôts sauvages, même lorsque des centres de tri et un système de collecte sont en place. Elles ne sont pas conscientes des conséquences négatives de ces dépôts sauvages sur l'environnement et la qualité de vie de leur communauté. Les irresponsables peuvent ne pas comprendre les conséquences de leur comportement sur la pollution de l'air, de l'eau et du sol, ou sur la santé des animaux et des personnes. L'analyse des comportements indiquent aussi que certains individus peuvent avoir du mal à accéder aux centres de tri et aux points de collecte officiels, en raison de leur emplacement ou de leurs horaires d'ouverture. Ils peuvent également ne pas avoir les moyens de se déplacer jusqu'à ces points de collecte ou de payer pour l'élimination de leurs déchets. "Les pollueurs peuvent créer des dépôts sauvages par paresse ou par manque de motivation pour trier et recycler leurs déchets de manière responsable", estiment certains observateurs. Il est donc important de sensibiliser le plus grand nombre aux conséquences de leurs actions et de leur offrir des solutions pratiques pour trier et éliminer correctement leurs déchets, afin de réduire l'incidence des dépôts sauvages. Les habitants les plus déterminés de Ducos et leurs élus, entament donc une démarche vertueuse.

