Les écoles primaires de Fort-de-France devraient être ré-ouvertes

Après le maire du Lamentin, Didier Laguerre a décidé d'ouvrir les écoles primaires de Fort-de-France dès ce matin (18 février 2020). Le nettoyage a commencé dans les écoles hier avec le personnel non-gréviste.

Grand nettoyage dans les écoles primaires de Fort-de-France depuis hier (17 février 2020) en vue de leur ré-ouverture à partir de ce matin.Depuis mi-décembre 2019, le mouvement de grève du personnel de l'Éducation nationale a provoqué la fermeture de très nombreux établissements scolaires et laissés les parents d'élèves désemparés au fil des semaines.Face à cette situation, les parents d'élèves ont donc demandé à Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France de mettre en place un service minimum. Une décision qui n'a pas pu être mise en oeuvre dans la mesure où les portes des établissements étaient souvent cadenassées.Certains établissements, sur les 49 écoles du secteur primaire que compte Fort-de-France pourraient cependant rester inaccessibles pour des raisons de sécurité. De l'huile a parfois été déversée à l'entrée des écoles, des barrières et cadenas n'ont pas pu être encore enlevés.De son côté, l'intersyndicale de l'Éducation nationale appelle à une journée "établissements morts" aujourd'hui (18 février 2020) et à participer à la mobilisation interprofessionnelle jeudi 20 février.