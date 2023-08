Écrivaine, militaire, sportive, Margaux Mathé, une jeune femme aux multiples facettes

"La maladie d'amour", "le temps d'un été", voici quelques-uns des titres d'une jeune auteure foyalaise, bien en vue dans les librairies de la place. Mais derrière ces titres romanesques se cache une jeune femme au caractère bien trempé? Margaux Mathé vient de passer son bac à l'école militaire et elle poursuit sa formation dans l'armée de l'air. (Re)voir le reportage de Delphine Bez, Sangha Fagour, Eddy Bellerose et Thierry Sokkan.

Margaux Mathé n'a que 18 ans et déjà un très long CV. Pendant deux ans, la jeune Foyalaise a fait ses classes de 1ère et de terminale à l'école militaire en Charente.

En plus de l'écriture de roman, elle a de nombreuses passions qu'elle pousse très loin. Elle est ceinture noire 1er dan de taekwondo, amateur de surf et de kitesurf. Elle est également en formation de pilote privé avec 36h de vol à son actif.

Cependant, ce sont ces trois ouvrages, déjà publiés, qui la distinguent de ses camarades. Trois histoires d'amour et une écriture romanesque qui traduit l'inspiration de la jeune fille au bonheur.

En septembre 2023, Margaux réalise son rêve en intégrant l'école des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace. La guerre et la mort sont des sujets qu'elle n'a pas peur d'évoquer.

D'ici un an, elle choisira sa première base d'affectation. Margaux Mathé écrit elle-même le roman de sa vie et en parallèle, un quatrième ouvrage qui, elle le sait déjà, parlera encore d'amour.