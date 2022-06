EDF Martinique poursuit l’installation de ses compteurs numériques

Depuis 2017, Electricité De France a débuté le remplacement des compteurs électroniques et électromécaniques, par des appareils de mesures numériques, qui permettent à chacun de "mieux gérer sa propre consommation et d’accéder à de nouveaux services". Les installations se poursuivent jusqu’en 2024 et la pose est gratuite.

Guy Etienne •

"Mieux maîtriser la consommation électrique pour réussir la transition énergétique en Martinique", tel est l’objectif d’EDF et ses partenaires, dont la CTM. À l’horizon 2024, l’ensemble des foyers, entreprises et collectivités devrait bénéficier de ces nouveaux compteurs installés par l’opérateur. Actuellement, plusieurs HLM sont en cours d’équipement. Un compteur "plus fiable" Comme son prédécesseur, il permet de mesurer votre consommation d’électricité. Il comporte de nouvelles fonctionnalités : une protection de votre installation électrique contre les surtensions majeures sur le réseau, un passage en heures creuses/heures pleines plus fiable si vous bénéficiez du double tarif, une facturation basée sur votre consommation électrique réelle, un accès à un site internet sécurisé "e.quilibre" permettant de suivre votre consommation au jour le jour, un diagnostic plus rapide pour nos équipes de dépannage en cas d’incidents, des ajustements contractuels (modification de puissance souscrite, passage au double tarif,…) réalisables à distance sans que votre présence ne soit nécessaire. EDF Installation de compteurs numériques dans une HLM du quartier Langellier-Bellevue, quartier Ravine-Vilaine à Fort-de-France (juin 2022). • ©Guy Etienne Finis les relevés de consommation Une fois le nouveau compteur numérique mis en fonction, fini le passage semestriel de releveurs ou le remplissage de coupon "relevé confiance" à retourner au service clientèle. Le relevé du compteur numérique s’effectue à distance, sans rendez-vous et sans action de votre part. Finies les estimations, votre facture est établie sur la base du relevé de votre consommation réelle. Electricité De France À l’issue de l’installation qui dure environ 45mn, une notice d’utilisation est remise à l’usager. Electricité De France précise que "la pose du compteur numérique est gratuite et sans impact sur la facture".

