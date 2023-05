EDF offre 25 contrats d’alternance à des étudiants pour la rentrée 2023

Vendredi 12 et samedi 13 mai 2023, à l’Arena de Schoelcher, EDF en Martinique organise un job dating afin de sélectionner 25 étudiants à la recherche d’un contrat d’alternance. Faire de l’alternance le vecteur principal de recrutement de l’entreprise, est la stratégie choisie par EDF pour renouveler les compétences de ses effectifs et préparer l’avenir.

Caroline Popovic •

En collaboration avec EDF PEI, les Missions Locales et le Pôle Emploi, les 25 offres proposées lors de ce job dating de l’alternance, concernent des diplômés allant du baccalauréat professionnel au bac+3.

Ces contrats d’alternance sont dans les métiers de l’accueil, du tertiaire, de l’ingénierie et de l’électrotechnique.

Les postes peuvent être consultés sur internet.

Le job dating de vendredi et samedi sera retransmis en direct sur la page Facebook d’EDF Martinique.

EDF c'est 550 salariés en Martinique

Ces emplois en alternance sont ouverts aux femmes et aux hommes et accessibles aux personnes en situation de handicap. Le Groupe EDF s'est engagé à développer la mixité et garantir une égalité de traitement des chances.

Susciter des vocations auprès des jeunes femmes est un axe fort de la stratégie de recrutement à EDF. L'entreprise souhaite ainsi promouvoir les métiers techniques au sein de la population féminine et renforcer l’accueil des travailleurs en situation de handicap.

EDF compte plus de 550 salariés sur le territoire de la Martinique qui exercent une soixantaine de métiers différents.