EDF survole la Martinique durant une semaine pour vérifier l’état du réseau électrique

"Nous avons de la chance, la météo est avec nous", se réjouissait Xavier Fichau, directeur d’EDF Martinique, à l'occasion du début de l'opération d'inspection du réseau local, lundi 20 novembre 2023.

"En effet, le beau temps permet de réaliser dans des conditions optimales une opération préparée minutieusement de longue date". Depuis six ans, le territoire n’avait pas été survolé par les équipes de l’opérateur.

C’est un vrai atout. On peut vérifier l’état du sommet des pylônes qui attache les lignes. Ce travail est plus complexe au sol pour nos agents et certains endroits sont plus difficiles d’accès. Nous pourrons prévoir ainsi des opérations d’élagage par exemple.