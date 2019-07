L'église du Sacré-Coeur de Balata est en passe de devenir une attraction touristique

Didier Bironneau Didier Bironneau, délégué d'Atout France aux Antilles et en Guyane. Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

© P. Monnerville De gauche à droite : Michel Gallet de Saint Aurin (commission mécénat / Association diocésaine) - Gérard Dorwling Carter (Patrimoine Martinique) - Karine Mousseau (CMT) et Didier Bironneau (Atout France).

Gérard Dorwling Carter est président de l'association Patrimoine Martinique.

Valoriser le site de l’église du Sacré-Cœur de Balata et en faire une véritable offre touristique, c’est la volonté affichée de plusieurs partenaires, lors de la présentation du projet (jeudi 18 juillet 2019), à Fort-de-France.Le Comité Martiniquais du Tourisme, l’Église de Martinique et la structure Atout France en charge de projets touristiques, s’associent pour faire émerger les atouts de ce site.En moyenne sur un an, près 180 000 personnes fréquentent ce site, sans pour autant s’arrêter. L’idée est donc de capter une population autour d’une offre touristique.Le site du Sacré-Cœur devrait être plus attractif en proposant aux visiteurs une offre touristique, à travers notamment des boutiques et un centre d’interprétation. La création de sept emplois est envisagée si ce projet est conclu.Le projet concoure à la mise en valeur de notre patrimoine, la finalité étant de générer des recettes et mieux ventiler la fréquentation du site. Les paroissiens et l’association Martiniquaise du Patrimoine sont conscients de l'évolution souhaitée.Le projet de budget est estimé à 600 000 euros.L'église du Sacré-Cœur de Balata est une réplique à l’échelle 1/5e du Sacré Cœur de Montmartre à Paris.