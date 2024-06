Élections au Mexique : la gauche triomphe avec Claudia Sheinbaum

C’est la célébration de la continuité. Dans un pays où la constitution ne permet pas de se représenter, Claudia Sheinbaum est l’héritière désignée de son mentor, le président sortant Andrés Manuel López Obrador.

Nous maintiendrons un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple et garantirons tous les programmes sociaux du président López Obrador.

La chercheuse en climatologie de 61 ans, ancienne membre du GIEC, ancienne maire de Mexico, remporte très largement le scrutin avec près de 60% des voix.

Une victoire totale puisque son parti, Morena, rafle la majorité des sièges de gouverneurs, de députés, de sénateurs, et bien sûr le fauteuil présidentiel occupé pour la première fois par une femme.

Pour cette élection, la plus importante de l’histoire du pays, 100 millions de Mexicains étaient appelés aux urnes dans un contexte de violence inédit.

Durant la campagne les cartels ont assassiné une trentaine de candidats. Avec un homicide tous les quarts d’heure la gauche au pouvoir a jusqu’ici échoué à enrayer la violence.

Durant la campagne, Shutley Xóchitl Gálvez, principale adversaire de Claudia Sheinbaum, n’aura d’ailleurs cessé de la qualifier de narco-candidate.

Le fait que le Mexique ait sa première femme présidente est sans aucun doute une étape historique. Cela fait partie des avancées importantes que nous avons réalisées en matière d'égalité des sexes. Néanmoins, ma reconnaissance s'accompagne d'une exigence ferme quant aux résultats et solutions aux graves problèmes que traverse notre pays et le respect indispensable de la constitution et des institutions démocratiques. Nous descendrons dans la rue lorsque cela sera nécessaire pour défendre la république et la démocratie.