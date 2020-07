Élections municipales : le tribunal administratif annule Bellefontaine et confirme Vauclin, Morne-Rouge et Morne-Vert

Le tribunal administratif de Martinique a rendu son délibéré ce jeudi 9 juillet 2020 sur plusieurs requêtes déposées pour les élections municipales. Le scrutin de Bellefontaine a été annulé et validé pour les communes du Vauclin, Morne-Rouge et Morne-Vert.

Martinique la 1ère •

Maître Giovanny William

Selon le délibéré du tribunal administratif de Martinique, "les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Bellefontaine en vue de la désignation des membres du conseil municipal sont annulées".Suite à l'audience qui s'est tenue le 25 juin 2020, le candidat Servius Charles-Donatien qui s'opposait au maire sortant Félix Ismain a obtenu gain de cause.Ainsi, le scrutin est annulé et doit être réorganisé d'ici trois mois, sauf si le maire interjette appel, une option que ce dernier étudie.Par ailleurs, les recours en annulation déposés pour les communes dupar Fernand Odonnat, dupar Jean-Joseph Malidor et dut ont quant à eux été rejetés. Ainsi Georges Cléon, Jenny Dulys-Petit et Lucien Saliber gardent leurs fauteuils de maire.