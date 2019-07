Des élus disent stop aux homicides et à la circulation d’armes à feu en Martinique

© Martiniquela1ère Opération de police à Fort-de-France.

14 homicides dont 12 par armes à feu ces derniers mois en Martinique

© Fabrice Defremont Objectif de l'opération est de réduire la présence et la circulation d'armes sur le territoire.

Chacun doit prendre ses responsabilités, soulignent les élus.

C’est une sorte d’appel à l’union sacrée contre la violence qu’a lancé ce lundi 29 juillet 2019, le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre. Il est soutenu dans sa démarche par l’ensemble des parlementaires, toutes tendances confondues. Ceux qui étaient présents à la mairie foyalaise pour l’occasion (Josette Manin, Serge Letchimy et Jean-Philippe Nilor), ont été les premiers à signer cette déclaration commune. Leurs collègues qui n’ont pas pu se déplacer, devraient faire de même.Le document sera ensuite adressé notamment au Ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, avec des revendications très précises. En effet, cette déclaration d’une page, liste plusieurs exigences, face à un constat qui fait consensus. La situation de l’île ne semble pas être prise en compte au plus haut niveau d’après les signataires. Avec 14 homicides dont 12 par arme à feu, "il est temps que les choses bougent" pour Didier Laguerre le maire de Fort-de-France, car un peu plus de la moitié de ces crimes se sont déroulés sur le territoire de sa ville. Pour lui, la question est globale.Parmi les doléances adressées au gouvernement : des renforts de police judiciaire pour faire avancer les enquêtes, la mise en œuvre par l’Etat, d’un plan de lutte contre la prolifération des armes à feu. Sur cette question, le député Nilor propose la création d’une commission d’enquête parlementaire.Autre priorité évoquée, le recrutement de plus d’un millier de travailleurs sociaux et autres agents de médiation au sein des associations, sous forme de contrats aidés notamment, lesquels ont majoritairement disparu, ce qui a posé des problèmes de prise en charge d’une partie de la population dite "fragile".A ce propos, les élus souhaitent interpeller là-aussi les ministères de l’intérieur, du travail et des Outre-mer, en espérant obtenir rapidement des entretiens sur le sujet.Mais au-delà de ces attentes, "la réponse à apporter est globale" estiment les élus. Elle concerne à la fois les parents pour l’éducation, en passant par les médias, les associations et les représentants politiques. "C’est le moment pour chacun de prendre ses responsabilités avant qu’il ne soit trop tard", conclu cet appel lancé par les parlementaires. Ce courrier sera également envoyé à l’ensemble des maires de Martinique.