Embouteillage de cadavres à la morgue du CHU de Martinique

Dans son lot de difficultés liées au manque de moyens aux urgences comme dans les étages, (ce que dénoncent depuis plusieurs années les partenaires sociaux), le Centre Hospitalier Universitaire de Martinique est désormais confronté à un manque de places dans sa chambre mortuaire à Fort-de-France.

On a pas mal de corps qui s'accumulent pratiquement tous les jours et on le vit mal, parce qu’il faut gérer ce problème de places. [De plus], certaines familles ne récupèrent pas leurs défunts et les corps restent là malheureusement, puisqu’on ne peut pas les mettre ailleurs.

Ce dysfonctionnement supplémentaire révulse Force Ouvrière santé. Pour le syndicat, "cette situation ne peut plus durer".

La procureure, le directeur du CHUM et la mairie de Fort-de-France doivent réagir pour permettre aux collègues de travailler convenablement, afin que nos disparus soient conservés dignement. Il faut récupérer les corps que certaines familles ne réclament pas et trouver un moyen de les inhumer, car c’est un manque de respect pour nos défunts. Parfois dans les cassiers il y a deux corps… On met un corps par-dessus l’autre. On est arrivé à ce stade et cette situation ne peut plus durer.