Émotion en Haïti après la mort de trois policiers d'une unité "anti-gangs"

Sur les réseaux sociaux, des vidéos devenues virales témoignent de l'embuscade perpétrée dimanche 9 juin 2024 à Delmas, une commune de l'arrondissement de Port-au-Prince. L'une d'elles montre un blindé incendié. Selon la presse haïtienne, le véhicule avait été immobilisé dans une tranchée creusée par les membres d'un gang, le signe d’une embuscade soigneusement préparée.

Trois policiers, Fermetus Emelin, Wilken Pitons et Clovis Peterson, ont été tués. Un quatrième homme a été blessé. Tous, victimes d'une attaque revendiquée par Jimmy Chérizier, un ancien agent de police devenu chef de gang.

Sur une autre vidéo, trois fusils d’assaut et des munitions attribuées aux agents de police tués sont exposées, avec en voix off, la voix de celui qu'on surnomme Barbecue.

L’embuscade suscite l’indignation au sein de la PNH, la police nationale d’Haïti jusqu’au sommet de l’État. Le Premier Ministre Garry Conille a présenté ses condoléances aux familles des victimes et à leurs collègues.

Cet acte odieux et barbare est une attaque directe contre la sécurité et la stabilité de notre nation. (...) L'État devra accompagner dignement les familles des victimes et ne peut abandonner les épouses et les enfants des policiers qui ont fait le sacrifice ultime.