En Haïti, la maison et l'hôpital des Sœurs missionnaires de la Charité ont été détruits

La Cité du Vatican confirme que le 26 octobre, le couvent et l’hôpital des Sœurs missionnaires de la Charité à Port-au-Prince ont été vandalisés et incendiés par un groupe armé sous les ordres du chef de gang Jimmy Chérizier alias Barbecue.

Chaque année, l’hôpital des Sœurs missionnaires de la Charité accueille et soigne près de 30 000 malades en clinique externe et 1500 en hospitalisation. Tous les soins sont gratuits.

Jusqu’ici la sécurité du couvent et l’hôpital, situés à Bas Delmas, fief de Jimmy Chérizier alias Barbecue, ont été respectés par les gangs. On laissait les missionnaires accomplir leur travail.

Tout a basculé dans la nuit du samedi 26 octobre. Les hommes du puissant chef de gang Jimmy Chérizier, alias Barbecue ont pillé et brûlé les lieux.

Quartier Bas Delmas à Port-au-Prince près du couvent et l’hôpital des Sœurs missionnaires de la Charité. • ©Cité du Vatican

En septembre 2024, la police haïtienne avait demandé aux religieuses de quitter le quartier et de fermer leur maison.

Les forces de l’ordre ont prévenu les bonnes sœurs que la guerre contre les gangs était devenue trop dangereuse. Les vies des sœurs pouvaient être en péril. Elles ont refusé de partir.

Selon le récit des religieuses, les hommes de Jimmy Chérizier sont entrés dans la maison des sœurs.

Ils ont cassé une partie des murs avant de vider le couvent et l’hôpital des bancs, des lits et de tout le matériel médical.

Ensuite, ils ont incendié les lieux.

La maison des soeurs a été incendiée. • ©Cité du Vatican

Les sœurs et le personnel de la Charité n’ont pas été agressés. C’est la première fois que les missionnaires de la Charité sont attaquées. Jusqu’ici les gangs respectaient leur mission indispensable à la population du quartier.

Il (Jimmy Cherizier alias Barbecue) a perdu toute rationalité, tout respect pour les sœurs et pour le peuple, parce qu'il sait très bien que ce sont les gens les plus pauvres qui bénéficient du service des sœurs et qui en ont bénéficié depuis toutes ces années. publication Cité du Vatican

Jimmy Chérizier, alias Barbecue est considéré comme l’homme le plus puissant et le plus redouté d’Haïti.

Jimmy Cherizier alias "Barbecue" lors d'une conférence de presse • ©RS

Une maison fondée par la mère Theresa

La maison des sœurs de la Charité avait été ouverte par mère Thérésa en personne en 1979.

Elle avait vu des malades laissés pour morts dans la cour de l’hôpital général à Port-au-Prince.

Depuis, des milliers d’Haïtiens sont passés entre les mains des sœurs de la Charité, pour recevoir une aide alimentaire, des soins, une intervention chirurgicale ou un traitement médical.

Cette attaque directe envers les religieuses pourrait compromettre d'autres missions en Haïti.