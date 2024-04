En Haïti, les membres du Conseil présidentiel de transition sont installés "en catimini" au Palais National

À Port-au-Prince, les gangs avaient promis de tout faire pour empêcher l’installation du Conseil présidentiel de transition ce jeudi 25 avril 2024. C’est à 8h, en petit comité, que la cérémonie a eu lieu.

Malgré les menaces des gangs de bloquer l’installation des membres du Conseil présidentiel de transition, la cérémonie de passation de pouvoir entre le Conseil et le gouvernement provisoire sortant a pu avoir lieu.

Selon la presse haïtienne, la cérémonie s'est déroulée presque en catimini, à 8h au Palais national à Port-au-Prince.

La cérémonie a duré environ une heure sans grand monde.

Les 9 membres du Conseil présidentiel de transition ont reçu les honneurs officiels et une fanfare militaire.

Première salutations officielles pour les membres du Conseil Présidentiel de Transition au palais national ce jeudi 25 avril 2024 pic.twitter.com/tqMS7KmWdS — Frantz Duval (@Frantzduval) April 25, 2024

C'est ainsi que Smith Augustin, ancien ambassadeur d’Haïti à la République-Dominicaine, l’ancien sénateur le docteur Louis Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, ancien gouverneur de la Banque de la Republique d’Haiti, Edgard Leblanc Fils, ancien sénateur, Laurent Saint-Cyr, homme d’affaires, l’ancien juge Emmanuel Vertilaire, Leslie Voltaire architecte et ancien candidat à la présidence, Régine Abraham, agronome et cadre dans la fonction publique et le pasteur Frinel Joseph, prennent les rênes du pouvoir en Haïti.

La veille de cette première cérémonie, Ariel Henry, ancien Premier ministre par intérim, a officiellement remis sa démission et celle de son gouvernement provisoire. Il a confirmé qu’il se trouve actuellement à Los-Angeles aux Etats-Unis.

Nous avons servi la nation en des temps difficiles. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont eu le courage d'affronter avec moi de tels défis. Je compatis aux pertes et aux souffrances endurées par nos compatriotes durant cette période. Au nom du gouvernement, je remercie le peuple haïtien pour l'opportunité de servir notre pays avec intégrité, sagesse et honneur. Ariel Henry, ancien Premier ministre par intérim d'Haïti

Lettre de démission du gouvernement du Premier ministre @DrArielHenry#Haïti pic.twitter.com/gRsTp7UWEF — Primature de la République d’Haïti (@PrimatureHT) April 25, 2024

C’est par arrêté, publié dans le journal officiel, Le Moniteur, que Michel Patrick Boisvert, Premier ministre intérimaire a endossé le rôle de Premier ministre par intérim en attendant la formation d'un nouveau gouvernement désigné par le Conseil présidentiel de transition.

La composition du gouvernement du Conseil Presidentiel de transition n’a pas encore été annoncée.

Après le Palais national, il y a eu une deuxième cérémonie pour le corps diplomatique et d’autres invités à la Villa d’accueil située près de l’Ambassade de Canada à Musseau dans l’est de Port-au-Prince.

À partir de ce jeudi 25 avril 2024, le nouveau conseil dispose de 652 jours pour rétablir la sécurité, organiser les élections et le 7 février 2026, remettre le pouvoir à un nouveau Président, élu par le peuple haïtien.

Les membres des gangs ne sont pas prêts à rendre les armes. Ils ont promis de mener un coup d’État si jamais les forces multinationales mettent les pieds en Haïti.