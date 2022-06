En Martinique, l’école se mobilise pour une rentrée sereine

La nouvelle rectrice de l’académie organisait (mercredi 29 juin 2022), sa première conférence de presse depuis sa prise de fonction en mars dernier. Elle a souhaité faire le point sur la situation de l’enseignement en Martinique au moment de son arrivée et sur les perspectives pour une prochaine rentrée plus sereine après les 3 dernières années de crise sociale et sanitaire.

Stéphanie Octavia •

La nouvelle rectrice de l’académie a pris ses fonctions dans un contexte de crise sanitaire et sociale qui dure depuis 3 ans. Les conséquences sont multiples... Afin de préparer la prochaine rentrée, le dispositif "L’école pour une rentrée sereine" a été lancée en mai 2022. Il a pour but de faire parler les communautés scolaires pour désamorcer la crise et permettre le retour en classe en 2022 dans de meilleures conditions. Tous les établissements ont été appelés à faire remonter leurs idées, leurs actions les plus abouties, dans l’objectif de les partager et de les adapter à grande échelle. Pour la rectrice "nous sommes dans une situation confortable dans notre académie". Nul doute que les syndicats du 1er et 2nd degré seront vigilants quant aux conditions de mise en place des projets qui seront adoptés par les différents établissements.

