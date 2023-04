Encore des perturbations à prévoir au CHU de Martinique… au moins jusqu’à ce mercredi

La grève engagée ce lundi 24 avril 2023 aux urgences du CHU de Martinique par FO santé, devrait se poursuivre au moins 48h encore. Le syndicat réclame plus de moyens face aux difficultés chroniques de l’établissement : "manque de matériels et de personnels, violence à l’encontre de ces derniers, temps d’attente trop long"… La direction a promis des réponses "à très court terme". Une nouvelle rencontre est prévue ce mercredi (26 avril) entre les 2 partis.

Guy Etienne •

Les premières négociations ont été amorcées ce lundi 24 avril 2023 entre le syndicat majoritaire de l’hôpital de La Meynard (Force Ouvrière) et la Direction.

FO revendique davantage de moyens face aux grandes difficultés que rencontre l’établissement public depuis des années dans ce service sollicité 24h/24 : "manque de matériels et de personnels, violence à l’encontre de ces derniers, temps d’attente trop long"… plus de "96 heures parfois" dans les couloirs selon l'organisation.

Grève des agents F.O du service des urgences du CHU de Fort-de-France (24 avril 2023). • ©Martinique 1ère

"Beaucoup de nœuds à libérer"

Conscient de ces problèmes chroniques des urgences où il n’y a par exemple qu’une infirmière pour 30 patients en moyenne d’après les grévistes, le directeur Jérôme Le Brière reconnait que des décisions "à très court terme" doivent être prises.

Il y un gros travail sur le flux patient, les entrées, les sorties, les retours à domicile, le transport, le brancardage… il y a sûrement des sujets sur la relation entre les urgences et les étages dans notre CHUM, la relation entre le SAMU et les urgences… bref, il y a beaucoup de nœuds à libérer, afin que ce soit beaucoup plus fluide. Jérôme Le Brière – directeur général du CHU de Martinique

"Des renforts" pour une meilleure prise en charge

A très court terme, pour les retours à domicile, on fera en sorte que dans les jours à venir, les patients qui sont aux urgences qui s'apprêtent à revenir à domicile quand tout est calé, qu'ils évitent d'attendre au milieu de tous les autres patients (…). Au niveau de la sécurité, les agents souhaitaient un professionnel de la sûreté au sein des urgences, cela a été un engagement de ma part. Et puis il y aura un petit renfort RH dans les semaines à venir, ainsi qu’un renfort en brancard et en matériel biomédical. Jérôme Le Brière (au micro de Pédro Monnerville)

Négociations en cours à Fort-de-France entre le syndicat Force Ouvrière santé et Jérôme Le Brière – directeur général du CHU de Martinique (24 avril 2023). • ©Martinique 1ère

Si la délégation syndicale observe des avancées, elle dit attendre maintenant une "mise en application" concrète des mesures envisagées dans un protocole de fin de conflit, avant de mettre un terme à cet énième mouvement de "ras-le-bol".

"Pour travailler sereinement"

Il est convenu qu'il y ait 17 lits qui soient mis à la disposition des urgences tous les jours, mais ce n’est toujours pas acté, donc c'est pour cela que je dis que les réponses sont satisfaisantes, maintenant la mise en application c'est autre chose. Donc on attend que l'administration fasse sortir le protocole de fin de conflit, pour voir si ce qui a été dit est bien spécifié (…). L'administration a du retard dans tout (…). Il faut que tout suive, pour qu'on puisse travailler sereinement. Jean-Pierre Jean-Louis – secrétaire général de F.O santé (au micro de Pédro Monnerville)

Une nouvelle rencontre entre la Direction et le syndicat est prévue ce mercredi 26 avril 2023. En attendant, les urgences et les abords du site hospitalier du CHU de Fort-de-France devraient être perturbés durant au moins 48h encore (mardi 25 et mercredi 26 avril 2023).