Encore un radar Tourelle brûlé sur l’autoroute en Martinique 

Le radar "tourelle" installé entre l’aéroport et le pont de La Lézarde (dans le sens Lamentin - Fort-de-France) a été retrouvé brûlé au sol, en fin de nuit du vendredi 26 au samedi 27 février 2021.

Les appareils de cette nouvelle génération de radars sur mât (dont le premier avait été installé en 2018 entre le Lamentin et le Robert) sont censés être "moins vulnérables au vandalisme" d'après les autorités, mais encore une fois, l'un d'entre eux n'a pas résisté aux flammes.

Conçus pour contrôler dans la durée, les radars fixes sont installés dans les zones de danger : les grands axes routiers, les passages à niveaux, les zones urbaines denses etc... On distingue les radars fixes de vitesse, de franchissement et les radars pédagogiques.

