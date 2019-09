Endométriose : Jessica raconte sa douloureuse expérience

Jessica témoigne Jessica parle de son expérience de femme atteinte par l'endométriose. Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

200 millions de femmes sont touchées par l'endométriose dans le monde.À l'occasion d'une conférence (25 septembre 2019) sur le thème : "Douleurs pendant les règles, et si c’était une endométriose ?", initiée par l’Union Régionale des médecins libéraux de Martinique, nous avons rencontré une jeune femme atteinte de cette maladie.Son prénom Jessica, mère d'un petit garçon. Elle se fait un devoir de ne pas rester muette face à ce handicap. "Il faut savoir faire face au quotidien personnel, professionnel (...) Quand on est mère on ne peut pas pleurer, on ne peut pas se plaindre. On fait tout ce qui à faire dans la journée et on pleure très tard le soir"...