Endométriose : une plateforme d'information pour mieux comprendre et mieux soigner la maladie en Martinique

C’est officiel, en Martinique, les femmes ont accès à une plateforme d'information dédiée à l’endométriose. À l’occasion de la semaine de prévention et d’information sur la maladie qui se déroulait du 4 au 10 mars, l’Agence Régionale de Santé et les acteurs de la filière endométriose (FEnM) ont procédé au lancement officiel de l’outil samedi 9 mars.

Grâce à cette plateforme, les femmes martiniquaises peuvent désormais mieux s'informer et accéder aux ressources indispensables pour affronter leur pathologie et pour apprendre à vivre avec elle au quotidien.

L'endométriose est une maladie chronique de l'endomètre (couche interne de l'utérus) qui affecte en France au moins 1 femme sur 10 en âge de procréer. Elle constituerait la première cause d’infertilité.

Il y avait beaucoup d’errance diagnostique et on espère faire bouger ce délai. En Martinique, il faut 7 ans pour être diagnostiqué entre le moment où l’on commence à avoir mal et on on pose le diagnostic de l'endométriose. (...) Il y avait une méconnaissance de la part y compris de certains professionnels de santé de ce que sont les symptômes réels de cette maladie et c’est vraiment ce que la filière vise à changer. Former nos professionnels à tous les niveaux. Les faire travailler ensemble de manière à permettre de poser un diagnostic rapidement et donc, de proposer rapidement le traitement.