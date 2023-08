"English Time", une nouvelle émission entièrement en anglais sur Radio Martinique La 1ère

Partager :

Pour cette rentrée de septembre 2023 à Martinique La 1ère, les auditeurs vont découvrir une nouvelle émission entièrement en anglais. Elle est présentée sous la forme de conversations entre une présentatrice et ses invités anglophones et anglophiles de Martinique. "English Time" permettra aux auditeurs d'entendre et de mieux comprendre l'anglais.

Caroline Popovic •

L'émission "English Time", diffusée sur Martinique La 1ère, permettra aux auditeurs de toutes les générations d’écouter des conversations en anglais. Diffusée tous les samedis à 14h, l'émission, envisage de présenter les anglophones et les anglophiles de la Martinique. À travers les échanges avec la présentatrice (Caroline Popovic) les auditeurs peuvent écouter l’anglais parlé par les personnes passionnées par cette langue qui ont souvent des histoires incroyables à raconter. Les invités viennent des îles de la Caraibe, de la Grande-Bretagne, de l’Inde, des États-Unis et surtout de la Martinique. C'est toute une richesse linguistique et culturelle. Ce sont des entrepreneurs, des professeurs, des interprètes, des diplomates et des artistes parmi d’autres. Chaque invité doit présenter 3 titres de musique qui ont marqué leur parcours professionnel et personnel. Et si les auditeurs n’ont pas tout compris lors de la première diffusion à la radio, chaque émission d'"English Time" sera disponible en Podcast sur notre site Martinique La 1ère. Diffusion dès septembre.

