Les enseignants et le personnel du lycée professionnel et agricole du Robert dénoncent l’autoritarisme de leur direction

Jean-Claude SAMYDE - Guillaume BACOUL •

Géraldine Martiny, syndicat Snetaa Fsu

Les accès de l'établissement sont bloqués ce jeudi 28 novembre depuis 6 heures du matin • ©Guillaume Bacoul ...

Pas de cours, ce jeudi 28 novembre 2019, au lycée professionnel et agricole du Robert. En cause : un blocage de l’établissement par la communauté scolaire.Le personnel éducatif et administratif de l'établissement est en grève ce jeudi. il dénonce des rapports conflictuels avec sa direction.Le mouvement fait suite à une rencontre en début de semaine entre grévistes et leur autorité de tutelle, la DAAF (Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt).La communauté éducative demande le départ du directeur après quatre ans de management jugé agressif.Les enseignants et le personnel administratif bloquent depuis six heures ce jeudi matin l'établissement pour dénoncer l’autoritarisme de la directionDes barrages ont été érigé à l'entrée de l'établissement avec des palettes et des pneus.Un débrayage avait eu lieu, par ailleurs, en début de mois de novembre, pour les mêmes raisons.