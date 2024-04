Entrepreneuriat féminin : le concept "The Soup Bar" d'Ode Bulver récompensé

Le Domaine de l'Éden au Robert a accueilli le Congrès de l'entrepreneuriat féminin organisé par "Femme Libère Ton Potentiel". Cet événement a rassemblé 300 participantes avides d'enrichir leurs connaissances sur les aspects financiers liés à l'entrepreneuriat. L'attraction phare de cette rencontre a été la finale du concours Boss’Up, remportée par Ode Bulver, fondatrice de l'entreprise "The Soup Bar". Son concept gastronomique novateur s'attaque à la "malbouffe" en mettant en avant les produits locaux.

De la femme "Poto Mitan" de la famille à la femme chef d'entreprise, il y a en commun la détermination et la gestion des responsabilités. Des qualités qui se vérifient dans le monde de l'entrepreneuriat en Martinique, où huit entreprises sur dix créées par des femmes en 2018 sont encore actives trois ans après leur création. Mais ces derniers chiffres fournis par l'INSEE montrent aussi d'autres aspects de l'entrepreneuriat féminin : 44% des femmes estiment être freinées par les formalités administratives pour créer leur entreprise et 26% pour l’obtention d’un financement. Cela explique peut-être le succès du Congrès de l'entrepreneuriat au féminin.

Les femmes réunies viennent chercher des réponses pour faire face aux obstacles à la création de leur entreprise et aussi s'inspirer d'autres femmes dont la réussite est exemplaire. Ode Bulver, récompensée parmi 10 finalistes, par un jury de femmes chef d'entreprise, s'est distinguée en remportant le concours "Boss UP" grâce au concept original de son entreprise "The Soup Bar".

La soupe fait grandir l'entreprise d'Ode Bulver

Ode Bulver a marqué les esprits par sa détermination à combattre la "malbouffe" en Martinique à travers son entreprise. Cette initiative propose un service de livraison de soupes locales, préparées de manière traditionnelle, promouvant ainsi une alimentation saine tout en valorisant la richesse culinaire antillaise.

En tant que participante dynamique au Congrès des femmes, la Foyalaise incarne l'ambition. Son plan à court terme, une fois les certifications nécessaires obtenues, est de développer un atelier de production fonctionnel. Ceci augmenterait sa capacité de production et lui permettrait de toucher un public plus large grâce à des stratégies de marketing innovantes, notamment le digital et des événements éphémères.

D'ici cinq ans, elle envisage de faire de The Soup Bar le leader de la confection de soupes en Martinique, tout en diversifiant ses services vers le secteur médico-social, avec un focus particulier sur la livraison de repas aux personnes âgées. L'expansion envisagée inclut l'ouverture de points de vente et la constitution d'une équipe solide pour soutenir cette croissance.

Grâce à la récompense de 10 000 euros obtenue via le concours, Ode Bulver compte financer une partie de ses ambitions. Ce soutien illustre parfaitement l'objectif du concours "Boss Up", qui vise à encourager l'entrepreneuriat féminin en Martinique, contribuant ainsi à la dynamique économique locale et diminuant les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes.