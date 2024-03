Journée internationale des droits des femmes : l'inégalité entre les femmes et les hommes est importante en Martinique, selon l'INSEE

Au 1er janvier 2020, d'après l'INSEE, la Martinique recense 361 200 habitants, avec une majorité de 54% de femmes, ce qui met en avant une présence féminine notable au sein de la population. Ces femmes jouissent d'une longévité supérieure et bénéficient d'un meilleur niveau d'éducation. Cependant, malgré ces avantages académiques, elles font face à des salaires inférieurs et à un taux de précarité plus élevé en comparaison avec leurs homologues masculins.

Ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, est aussi l'occasion de faire une plongée dans les statistiques établies par l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques).

Elles démontrent que les inégalités entre les hommes et les femmes sont toujours importantes. Cette dernière parution met en évidence à la fois la réussite académique des femmes et les défis auxquels elles font face dans le marché du travail et dans la sphère familiale.

Les femmes sont plus nombreuses en Martinique et vivent plus longtemps

C'est le côté positif de ces premières statistiques. Il y a 30 000 femmes de plus en Martinique, elles représentent 54% de la population. Ces dernières dominent particulièrement la tranche d'âge des 75 ans et plus, bénéficiant d'une espérance de vie supérieure à celle des hommes. Cette disproportion suggère une population féminine plus âgée et durable.

Les femmes vivent plus longtemps que les hommes en moyenne, leur espérance de vie est de 84,4 ans contre 78 ans pour un homme. Cela donne un écart de 6 ans d'espérance de vie entre une femme et un homme martiniquais.

Les femmes martiniquaises sont plus diplômées, mais elles gagnent moins

Malgré un niveau d'éducation supérieur, les femmes étant plus souvent diplômées du supérieur, la Martinique fait partie des régions de France où l'écart entre les hommes et les femmes ayant des diplômes d'études supérieures est plus important. Pour une tranche d'âge entre 15 et 24 ans, l'INSEE dénombre 24,3% de femmes contre 15,6% d'hommes.

Leur situation professionnelle reste moins favorable que celle des hommes. En effet, elles sont moins susceptibles d'être employées et gagnent en moyenne 9,3% de moins que les hommes pour un travail à temps équivalent en 2021. Cette disparité salariale met en lumière les inégalités persistantes dans le monde du travail martiniquais.

Une femme en moyenne gagne 300 euros de moins par mois par rapport aux hommes, cela peut atteindre 900 euros lorsqu'elles occupent une fonction de cadre. Bertrand Homand Chef territorial de l'INSEE Martinique

Défis Familiaux et Monoparentalité

La maternité accentue les inégalités professionnelles. Parmi les mères de trois enfants, seulement 37,7% occupent un emploi à temps complet, contre 56% des femmes sans enfants.

La situation est encore plus critique pour celles qui gèrent seules leur foyer : un quart des femmes martiniquaises dirigent une famille monoparentale. La proportion la plus importante, 36,1%, concerne les femmes âgées entre 35 et 49 ans. Cela les expose davantage à la pauvreté comparativement aux hommes dans la même situation.

La bonne nouvelle, c'est que pour la nouvelle génération, les 25-34 ans, on retrouve une même proportion de cadres entre hommes et femmes et une disparité de salaire de moins en moins importante. Paul-Emile Bidoux Chef de la division activité régionale de l'INSEE

Ces chiffres soulignent l'impact de la structure familiale sur la stabilité économique des femmes en Martinique. Les inégalités sont toujours importantes pour les femmes, mais elles évoluent en leur faveur lentement.

Une situation qui tend vers le durable, car l'image et la réputation de la femme martiniquaise évoluent aussi. Dans le monde de l'entrepreneuriat, par exemple, huit entreprises sur dix créées par des femmes en 2018 sont encore actives trois ans après leur création.