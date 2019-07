L'équipe de la ligne d'arrivée anime les villes-étapes très tôt le matin

Une fourmilière qui s'active

© Martiniquela1ère La préparation de la ligne d'arrivée de la 1ère étape à Fort-de-France.

Repas des bénévoles Les bénévoles du tour chargés de la préparation de la ligne d'arrivée.

Une intégration de jeunes et une transmission du savoir-faire

© Martiniquela1ère La ligne d'arrivée de la première étape du tour à Fort-de-France (6 juillet 2019).

Tous les jours, jusqu'au 14 juillet 2019, l'équipe de la ligne sera à pied-d'oeuvre pour permettre la réussite de cette 38e édition internationale du tour cycliste de la Martinique.L'opération récurrente commence par une mise en place de barrières vauban, dès 4h 30 du matin. La ligne demeure une organisation essentielle et indispensable à la réussite d'un tour cycliste. Composée de bénévoles, l'équipe de la ligne s'occupe surtout de la sécurité des participants et des spectateurs.Autour du responsable Thierry Ferdinand, cette fourmilière assure aussi la logistique, le montage et le démontage des éléments de la ligne d'arrivée sans oublier l'aspect sécuritaire sur le circuit.Ces exercices se déroulent en coordination avec les services des mairies concernées. Un travail qui nécessite une bonne cohésion et une entente au sein du groupe. Si le travail est astreignant, la trentaine de bénévoles arrive à partager un moment convivial autour du repas matinal, 2 heures avant l'arrivée de l'étape du jour.Thierry Ferdinand entend continuer sur sa lancée. L'an dernier, 3 jeunes bacheliers avaient rejoint cette structure afin d'apporter leur concours. Cette année, 3 autres jeunes viendront la rejoindre. Cette volonté d'insérer des jeunes permet de mettre en place un circuit inter-générations. Une dimension que les dirigeants entendent favoriser pour que la réussite soit totale et populaire.