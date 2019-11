L'équipe "Un sourire entre terre et mer" remporte le Raid des Alizés-Martinique 2019

L'équipe féminine "Un sourire entre terre et mer" a remporté, samedi 30 novembre 2019 à Sainte-Anne, la 5e édition du Raid des Alizés - Martinique 2019. Pendant quatre jours, 225 femmes ont participé à différentes épreuves sportives en défendant une cause caritative ou sociétale

Jean-Claude Samyde •

©Raid des Alizés 2019 ...

©Raid des Alizés 2019 ...

la joie de l'équipe gagnante • ©Raid des Alizés 2019 ...

Le Raid des Alizés – le concept Inspiré des raids multisports de nature, le Raid des Alizés - Martinique est un raid aventure solidaire et 100% féminin. Le long d’un parcours tenu secret par l’organisateur, les équipes participent chaque jour à différentes épreuves classiques de l’univers des raids multisports (trail, VTT, canoë...) avant de se retrouver en soirée dans des bivouacs situés dans des espaces préservés et sauvages de l’île.

Chaque équipe sélectionne une cause caritative ou sociétale dont elle défend les couleurs. Le classement général détermine les dotations qui sont directement reversées à des associations.

Le 5e Raid des Alizés s'est terminé ce samedi sur la plage de la Pointe Marin à Sainte-Anne. En quatre jours, les 225 participantes ont disputé un large eventail d'activités sportives.Après la course à pied, le kayak, le VTT une course d’orientation, les 75 équipes féminines se sont aussi lancées à l’assaut de la Montagne Pelée pour un trail.Pour la dernière journée, les concurrentes ont quitté le bivouac (à Saint Anne) pour l'épreuve combinée VTT / Costering (nouvelle discipline) / kayak. La ligne d'arrivée se situait sur la plage de Pointe Marin à Sainte-Anne.L'équipe des "Rideuses de l'Est" est la plus rapide sur la distance et franchit en vainqueur la ligne d'arrivée de la quatrième et dernière étape.Au classement général final, l'équipe "Un sourire entre Terre et Mer, composée de Corinne Dedieu, Camille Bertrand et Suheyla remporte l'épreuve. Elles ont réussi progressivement à creuser l’écart avec leurs poursuivantes tout au long de la compétition.Elles ont 21 minutes d'avance sur la deuxième formation du podium,"Les Rideuses de l'Est" regroupant Laetitia Laure, Sophie Hardy et Marine Robert.