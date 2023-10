"Erasmus Days" a débuté en Martinique, pour encourager la mobilité des étudiants et des enseignants

©Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche / DR

Créé en 1987, Erasmus+ est le programme de l’Union européenne pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport (image d'illustration).

Les "Erasmus Days" se déroulent cette année du 9 au 14 octobre 2023, six jours "pour faire rayonner l'Europe et inciter les étudiants, enseignants et professionnels à réaliser des échanges à l'étranger". L’université des Antilles présente à cette occasion au campus de Schoelcher, un large éventail d’opportunités de mobilité internationale.

Guy Etienne •

Comme chaque année, le programme Erasmus+ qui permet d'étudier, d'enseigner dans un établissement partenaire, de se former ou de réaliser un stage à l'étranger, organise les "Erasmus Days", un dispositif "destiné à promouvoir la mobilité et valoriser des projets européens". C'est l'occasion de s'informer, d’échanger à propos de retours d'expérience en participant aux manifestations organisées partout en France, en Europe et dans le monde en général. Le programme Erasmus+ permet de découvrir de nouvelles cultures, de renforcer ses compétences linguistiques et interculturelles, de développer son employabilité et de s’inscrire dans les valeurs européennes de tolérance, de respect et de diversité. UA - Université des Antilles (Pôle Martinique) "La Caraïbe dans l’Europe, l’Europe dans la Caraïbe" En Martinique, l’UA a choisi de faire un focus sur "la Caraïbe dans l’Europe, l’Europe dans la Caraïbe", thème de l’édition 2023. Vendredi 13 octobre dès 8h30, le campus de Schoelcher présente à l’amphithéâtre Michel Louis, les opportunités de mobilité internationale aux étudiants et au personnel. Projection dans un amphithéâtre du Pôle Universitaire de Martinique (image d'illustration). • ©Cap Facebook Pôle Universitaire de la Martinique / DR Cette année, nous compterons sur la présence de l’agence nationale Erasmus. Après l'accueil officiel des délégations d’étudiant.e.s internationaux, des temps d’échanges, de convivialité et de promotion de la mobilité internationale auront lieu au Forum. L’UA En outre, les personnes ayant déjà bénéficié d'une mobilité sont également invitées à la cérémonie et à partager leur expérience sur les réseaux sociaux, notamment via le hashtag #ErasmusDays, mais aussi "la compétence développée ou encore la valeur citoyenne renforcée" à travers une courte vidéo à poster sur Instagram, TikTok ou Facebook.

