Érotisme, sensualité et amour, thèmes de la nouvelle exposition de la martiniquaise Rébecca Nerjat

Après avoir vécu durant plusieurs année au Canada, Rébecca Nerjat a décidé de revenir s’installer dans son île, la Martinique, "le seul endroit où je caresse mes rêves du bout de mes pinceaux" explique-t-elle en parlant de son art.

L’art, un mot profond et complexe qui me propulse dans un univers incommensurable, où je laisse libre cour à mes émotions, à mes sentiments et à mes désirs.

Retranscrire mes pensées sur mes toiles, passe par des étapes que je chéris comme un renouveau.

Lorsque je suis en phase avec l’instant, l’inspiration se présente à moi sous de multiples variantes, toujours de façon inopinée et enjouée.