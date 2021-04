Éruption de la Soufrière : une solidarité citoyenne s'organise pour les habitants de Saint-Vincent

Impossible de voir les rayons du soleil ce samedi matin (10 avril 2021) à Saint-Vincent. Les habitants de l'île se réveillent sous un épais panache de cendres volcaniques et une forte odeur ambiante de soufre. Au sol, sur les véhicules ou encore sur la végétation, une couche importante de cendres s'est déposée au fil des heures.

Photos of conditions in Sandy Bay (located in the red zone), following the eruption of the La Soufriere volcano on Friday April 9, 2021.



Residents have been evacuated from the location.



