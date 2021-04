Eruption du volcan de la soufrière à Saint-Vincent : l'aide de la Martinique est continue

Associations et clubs services en particulier, utilisent les hangars du port pour entreposer du matériel pour Saint-Vincent. Parmi leurs donateurs, les hypermarchés et de nombreuses sociétés qui veulent venir en aide aux Saint Vincentais.

L'aide s’organise pour acheminer les produits de première nécessité à Saint Vincent. Le quai des Tourelles s’est transformé en véritable fourmilière lundi matin (19 avril 2021). Dans le hangar à bagages réquisitionné pour l’occasion, on décharge des cargaisons, directement en provenance des grandes surfaces.

Au même moment, c’est une autre cargaison qui est sur le départ. Les rotarys clubs de Fort de France, Saint Pierre, François et Schœlcher ont cotisé, et réuni des dons pour permettre d’envoyer quelques 30 tonnes de denrées. Des produits qui correspondent à la demande du gouvernement de Saint Vincent et les Grenadines.

Opération solidarité Saint-Vincent

C'est le remorqueur Lady Debbie qui accueille les marchandises. Le bateau qui appartient à la flotte d'une société présidée par Jean Pierre Porry, a mis le cap sur Saint Vincent lundi (19 avril 2021) en fin de journée.

En plus du capitaine, une quinzaine de Saint-Vincentais compose l’équipage. Pour eux aussi, l’enjeu est capital.

Cette aide est coordonnée par la préfecture, avec plusieurs départs de cargaisons prévues dans la semaine. Le Lady Debbie devrait jeter l’ancre à KingsTown ce mardi matin (20 avril 2021).