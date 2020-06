Des escrocs usurpent l'identité de Mgr David Macaire pour récolter des fonds via les réseaux sociaux

Une vaste escroquerie aux dons au nom de Mgr David Macaire, est organisée sur les réseaux sociaux. S'il existe un vrai compte à son nom, l'archevêque de Saint-Pierre et de Fort-de-France a une règle d'or, il ne converse jamais directement avec les internautes.

Brigitte Brault •

En Martinique, des fidèles se font escroquer sur les réseaux sociaux par des internautes malhonnêtes qui se font passer pour l’archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France; David Macaire. Des comptes sont également créés sur les identités des prêtres.Cette opération d'escroquerie est denoncée par l'église de Martinique. L'alerte a été postée sur le site du diocèse afin de mettre en garde les fidèles.Mgr Macaire précise que sa présence sur le réseaux sociaux s'explique par le fait qu'il vit avec son temps. Pour parler aux jeunes, il est aujourd'hui nécessaire d'y être. Avec une règle d'or, Mgr David Macaire ne converse jamais et ne répond jamais aux questions. Il ne donne aucun conseil spirituel et surtout ne demande jamais d'argent par l'intermédiaire de ces réseaux sociaux.L'église de Martinique recommande de signaler toute tentative d'extorsion de fonds à la gendarmerie.Elle précise également qu'il n'y a que le site sécurisé : quete.églisemartinique.fr qui reçoit les dons des fidèles au diocèse.