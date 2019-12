Espoir de Floréal : 50 ans de handball en Martinique

L’Espoir de Floréal fête ses 50 ans. Le club de handball le plus titré des Antilles-Guyane, est le seul en Martinique à avoir remporté le titre de champion de France de Nationale III en 1988.

Guy Etienne •

"Nos valeurs : famille, travail et goût de l’effort "

Jusqu’à ce jour, il jette un regard bienveillant sur sa structure formatrice. Il n’hésite pas, à chacun de ses voyages, à visiter les jeunes de toutes les sections afin de les conforter dans leurs choix sportifs et dans leur détermination à progresser.

Avec l’équipe de France de handball, ce n’est pas moins de 4 titres internationaux et 3 titres majeurs en club (…)



Une fresque lui a été dédiée dans la cité afin d’être un leitmotiv pour tous ceux qui veulent sortir des ornières et retrouver un chemin plus glorieux (…) Nous avons toujours mis en avant la valeur famille au sein de ce club et nous nous gardons bien de conserver cet état d‘esprit afin de donner de bonnes bases à nos jeunes.

Joël Abati, joueur international qui a fait ses débuts à l'Espoir de Floréal, en compagnie des U du club. • ©Espoir de Floréal ...

Palmarès de la section seniors

L’Espoir d’aujourd’hui…

Jusqu’à ce jour, l’Espoir de Floréal reste le club de handball le plus titré des Antilles-Guyane et le seul club masculin en Martinique à avoir remporté le titre de champion de France de Nationale III en 1988.

L’Espoir de demain…

Affiche des festivités • ©Espoir de Floréal ...

L’Espoir de Floréal a été créé en octobre 1969, à la frontière des quartiers populaires Godissard et De-Briand à Fort-de-France. L’une de ses missions est d’accompagner les jeunes des deux cités dans leur désir de cohésion et de dépassement de soi, particulièrement au travers de la pratique du handball. Depuis 50 ans, le club s’est efforcé de s’impliquer dans la vie sociale et sportive de ces deux quartiers.L’une des fiertés de l'Espoir de Floréal, c’est Joël Abati.(Jean-Marc Hiéron, membre du comité directeur)► Championnat de Martinique élite : 18 titres de champion de Martinique (dernier en date en 2009)► Coupe de Martinique : 11 titres de vainqueur de la coupe► Championnat Antilles-Guyane : 2 titres de champion► Championnat nationale 3 : 1 titre acquis en 1988Depuis le 18 avril 2015, l’association sportive s’est dotée d’un nouveau comité qui a l’ambition de ramener le club à son rang en "prénationale" et de l’y faire briller comme par le passé. Les résultats obtenus depuis, sont satisfaisants selon le club.: champion de Martinique excellence (ticket pour la prénationale).: participation à la poule des As, dernier carré du championnat de prénationale.: l’équipe U18 réalise le doublé coupe-championnat de la Martinique et la majorité a pu intégrer l’équipe senior, laquelle a raté de peu une troisième fois consécutive, une participation à la poule des As.Parallèlement, des titres de champion sont venus couronner le travail effectué par les cadres techniques (champion U14 et vice-champion Antilles / Champion U16 / champion Antilles / coupe de Martinique).Le comité se plait à rappeler :Pour les années à venir, l’Espoir de Floréal affiche ses nouveaux objectifs. Parmi eux, le renforcement de l’encadrement technique, le recrutement de nouveaux joueurs, ou encore le rétablissement de son rôle d’acteur au sein des cités Godissard et De-Briand, pour une meilleure cohésion sociale.