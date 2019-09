Un état de vigilance jaune pour pluies et orages localisé à certains endroits

Vous avez sans doute profité du week-end sous un soleil de plomb au bord de votre piscine ou à la plage, pourtant la Martinique a été placée en vigilance jaune dès le vendredi 6 septembre jusqu'au dimanche 9 septembre 2019.

Des précipitations intenses mais localisées

Entre 60 et 70 mml d'eau sont tombés en moins d'une heure vendredi 6 septembre au Morne Pitault quand 30 à 40 mml tombaient samedi sur les reliefs du sud de l'île d'après le centre Météo France. Les quantités de précipitations recueillies dimanche 8 septembre à 17 heures représentent 72.8 mm à Saint-Joseph. Le radar de Météo-France donnent des valeurs maximales comprises entre 100-120 mm sur les mornes du Centre.



Des chiffres comparables à ceux relevés au passage de ce qui était à l'époque la tempête Dorian. A l'origine de ces précipitations? le développement de gros nuages du nom de cumulonimbus. Le phénomène, courant dans les zones tropicales, provoque des averses intenses mais très localisées. Ceci étant dit, il est impossible de prévoir en avance quelles régions seront touchées.

Vigilance après les décès de trois individus

Hier c'est l'axe Morne-Rouge, Saint-Joseph, Lamentin, qui était principalement frappé. Les trois communes ont observé des montées des eaux faisant même trois victimes au Lorrain.

Météo France et la Préfecture préconisent ainsi la vigilance des riverains près des zones inondables et conseille à la population d'éviter les cours d'eau.



Si le phénomène est encore à surveiller aujourd'hui, la Martinique est revenue en vigilance vert, le soleil devrait s'installer sur tout le territoire dès mercredi.