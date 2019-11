Des étudiants étrangers en immersion en Martinique, dans une ferme bio du Morne-Rouge

Une cinquantaine d’étudiants pour la plupart étrangers, sont actuellement en immersion en Martinique dans le cadre d’un concours de créations d’entreprises intitulé "I am the startup boss". Ce mardi 12 novembre 2019, ils ont visité une ferme bio au Morne-Rouge.



Christine Cupit & Guy Etienne •

Reportage sur une exploitation agricole bio au Morne-Rouge

La 3e édition du concours de créations d’entreprises intitulée "I am the start-up boss", a conduit plusieurs étudiants étrangers en immersion en Martinique. Cette année, l’accent est mis sur le tourisme durable, l’occasion pour ces futurs patrons d’effectuer des visites de terrain, à la découverte de sociétés locales.Ce mardi 12 novembre 2019, ils se sont rendus au Morne-Rouge, sur une exploitation agricole spécialisée dans le bio. Fondée en 2017, l’entreprise familiale cultive des légumes, des melons, des racines et des tubercules.