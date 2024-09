Eugène Mona, symbole de la musique des mornes de Martinique : un héritage qui perdure depuis 33 ans

Eugène Mona, de son vrai nom Georges Nilecam, est une figure patrimoniale incontournable de la musique des mornes de Martinique. L'héritage de l'artiste, décédé le 21 septembre 1991 d'une congestion cérébrale à la suite d'un différent de voisinage, perdure. Trente-trois après, les artistes continuent de lui rendre hommage.

Eugène Mona, l’artiste aux pieds nus, a marqué de son empreinte indélébile la musique traditionnelle martiniquaise, 33 ans après sa disparition, le 21 septembre 1991. Ce génie qui a commencé jeune à s’exprimer et à se produire dans les fêtes patronales, est révélé au public lors d’un concours de la chanson créole. Celui qui incarnait la voix des sans voix était populaire. Aujourd’hui, de plus en plus d’artistes ne l’oublient pas et lui rendent hommage.

Robert Mavounza rend hommage à Mona en Blues

Le champion des ritournelles qui magnifie les chants de Nöel en puisant dans la tradition (Ti Emile, Eddy Louis), propose un titre en hommage à Mona, l’homme aux pieds nus.

An neg Bo kay • ©Robert Mavounza

Kélia Paulin, "Face à Face" avec Eugène Mona

Robert Mavounza, va saluer cette mémoire durant sa tournée de Noël du 3 au 30 novembre 2024. Il le fera aussi à l’international lors de ses déplacements, du 20 novembre au 5 décembre 2024, en Côte d’Ivoire et en Île-de-France.

Ingénieure de formation en marketing digital, la Martiniquaise Kélia Paulin, à travers son concept "Créole Cover", revisite les grands standards. La voici, avec cette voix suave dans ce titre phare de Mona "Face à Face".

"Face à Face" d'Eugène Mona repris par Kélia Paulin • ©Kélia Paulin

Eric Pédurand séduit avec "Bidon Dachine"

Dans le cadre du festival Biguine Jazz, en 2013, il y avait une résidence de création originale autour de l'œuvre d'Eugène Mona avec comme objectif l'exploration de la culture musicale patrimoniale de la Martinique. Parmi ces artistes, le chanteur guadeloupéen Éric Pédurand.

Eric Pédurand en résidence d'artistes reprend bidon Dachine d'Eugène Mona • ©Biguine jazz Festival

Le groupe "Monla Wo" s'appuie sur Mona

La musique des mornes revient au goût du jour avec un nouveau groupe sur l’échiquier musical "Mônla Wo" ayant comme leader Désir Pontat. Leur icône spirituelle est Eugène Mona.

Le groupe "Mônla interprète Eugène Mona • ©Daniel BETIS

La réalisatrice Nathalie Glaudon présente Eugène Mona

Le chanteur à la voix puissante, a laissé un héritage incommensurable. Mais qui est Eugène Mona ? Il ouvre la bouche, empoigne la flûte, pousse un éclat de rire, tape, voici l'éveilleur de consciences... La réalisatrice Nathalie Glaudon est partie sur ses traces à travers un documentaire. Elle nous explique le pourquoi.

Sur les traces de Mona de Nathalie Glaudon • ©Nathalie Glaudon

Tony Polomack, disciple de Mona

Entre son premier groupe de quartier "Banbou-la" à Morne Capot au Lorrain et son expérience guyanaise avec "Gwamaguy", l'artiste martiniquais se décrit lui-même comme "le défenseur des œuvres de l'homme aux pieds nus".

Tony POLOMACK • ©Daniel BETIS

Max Mona chante Eugène

Il s'exprime "avec foi, force, détermination" comme son père. Max a fait le choix de créer sa propre identité musicale, mais interprète les œuvres de son père.

Max Mona chante un titre de son père • ©live à l'Atrium

Pour Max Téléphe, Eugène Mona participe à notre construction

Le chanteur, flûtiste, comédien a toujours été très inspiré depuis ses débuts par Eugène Mona. Il pense que Mona participe à notre construction. Il a été précurseur de pleins de choses.

Siano eugene Mona • ©Max Téléphe et Paille

Bien d'autres artistes ont joué Mona, Céline Flériag (Face à Face), Esy Kennenga (la chandelle). Mona, mission accomplie demeure une force et une référence vivante.