[DOCUMENT EXCLUSIF] La photo de la rencontre historique entre Aimé Césaire et Nelson Mandela, est dévoilée

À l’occasion de l'anniversaire de la naissance d'Aimé Césaire, une rare photo de sa rencontre historique avec Nelson Mandela est dévoilée. Le journaliste Serge Bilé, publiera en septembre 2022 : "Le souper du Trocadéro", un ouvrage consacré au dîner qui a réuni pour la première fois, Aimé Césaire et Nelson Mandela le 6 juin 1990 à Paris. Il a retrouvé dans les archives de l’Élysée, un cliché exceptionnel qui immortalise cet événement méconnu.

Le "chantre de la Négritude" Aimé Césaire, a rencontré "le géant de la liberté" Nelson Mandela. C'est le journaliste Serge Bilé qui le révèle dans un ouvrage à paraitre en septembre 2022 : "le souper du Trocadéro". En exclusivité, il nous retrace le contexte.

D. Bétis : Dans quelle circonstance Aimé Césaire et Nelson Mandela se sont-ils retrouvés ?

S. Bilé : En février 1990, Nelson Mandela est libéré après 27 années passées en détention en Afrique du Sud. Il entreprend une tournée de 6 semaines dans 13 pays. Paris est sa première étape européenne. Mandela veut remercier la France pour son soutien et demander au président François Mitterrand de maintenir les sanctions contre l’Afrique du Sud tant que le régime de l’apartheid n’est pas aboli. Nelson et Winnie Mandela atterrissent dans la soirée du 6 juin 1990. Ils sont célébrés sur le parvis du Trocadéro par un public venu nombreux, malgré la pluie. Après la cérémonie, un dîner privé est organisé par Danielle Mitterrand au palais de Chaillot. Aimé Césaire fait partie des douze convives".

Aimé Césaire, invité par le Président François Mitterrand et son épouse Danielle, lors du souper du Trocadéro avec Nelson Mandela. • ©Archives Nationales

D. B : Comment s’est déroulée cette première rencontre entre ces deux monuments ? Que se sont-ils dits ?

S. Bilé : Je le raconte en détail dans le livre à partir des rares témoignages et archives disponibles sur ce dîner exceptionnel. Avant de passer à table, Aimé Césaire s’entretient avec Nelson Mandela. On connait la timidité légendaire du poète. Il prend sur lui. C’est un moment unique. C’est la première fois que ces deux combattants de la liberté se parlent. Césaire est impressionné. Mandela aussi.

D.B. Comment avez-vous retrouvé les photos de ce dîner privé, alors qu’elles n’ont jamais été publiées ?

S. Bilé : Je suis quelqu’un d’obstiné. J’étais au courant de ce dîner privé. J’en traquais déjà les photos lorsque j’ai publié mon livre "Dans le jardin secret d’Aimé Césaire" en 2018. À force, j’ai fini par retrouver leur trace l’an dernier. Les clichés ont été pris par le photographe officiel de l’Élysée, mais n’ont jamais été publiés jusqu’ici pour des raisons que j’ignore.

J’ai sollicité et obtenu une autorisation spéciale pour consulter les archives présidentielles de François Mitterrand. Aujourd’hui, je me réjouis de partager le fruit de mes recherches avec le grand public en Martinique et au-delà.

La photo d’Aimé Césaire à table avec Nelson Mandela est historique. Elle immortalise la première des deux rencontres entre deux géants, dont peu de gens savent qu’ils se sont croisés de leur vivant. Je l’ai naturellement donnée à la Fondation Aimé Césaire et à l’Espace Muséal Aimé Césaire à Fort-de-France.

Césaire a rencontré, Nelson Mandela et Winnie, lors de sa venue à Paris reçu par le président François Mitterrand • ©Archives Nationales

La sortie de ce livre de Serge Bilé : "le Souper du Trocadéro" est prévue le 8 septembre 2022 aux éditions Kofiba.

Aimé Césaire : une figure mondiale

Aimé Césaire est né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe, d’une fratrie de 7 enfants. Après des études au lycée Schoelcher de Fort-de-France, il rejoint en prépa littéraire le Lycée Louis Legrand avant d’intégrer l'Ecole Normale Supérieure à Paris.

L’écrivain, député (1945-1993) et maire de Fort-de-France (1945-2001), figure emblématique et majeure de la vie politique martiniquaise pendant plusieurs décennies, est l’un des pères du concept de la négritude avec le Guyanais Léon Gontran Damas et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor..

Sa vie, son œuvre, sa pensée ont incontestablement marqué non seulement notre histoire de son empreinte, mais aussi celle du monde. Aimé Césaire est enseigné dans de nombreuses universités africaines, européennes ou américaines.

Décédé le 17 avril 2008, à 94 ans, son corps repose sur sa terre natale.

Le poète, dramaturge, homme politique martiniquais, a reçu les honneurs sur le plan national. Une plaque portant son nom, à l'initiative du Président Nicolas Sarkozy, est scellée à Paris dans la crypte du Panthéon.