Faillite de Thomas Cook : quelles répercussions pour les Antilles ?

Chers clients,

C’est avec une grande tristesse et émotion que nous vous informons que le groupe Thomas Cook s’est déclaré en insolvabilité au Royaume Uni. En France, nous nous conformerons à ce que prévoit strictement la loi française dans un tel contexte(...).

Plus de Franchise Thomas Cook aux Antilles

Nous sommes une agence indépendante et fort heureusement cela fait 5 ans que nous n’achetions plus rien chez TC, car leurs produits n’étaient plus adaptés à la Guadeloupe. Nous avions gardé l’enseigne pour la communication.

Un numéro d’urgence pour les voyageurs à rapatrier

Coup dur à la veille de la haute saison

C’est un gros tour opérateur qui amène une part non négligeable au bizness, entre 15 et 20% de la clientèle régulière.

C’est ce communiqué qui est désormais affiché sur la page internet de l’agence de voyage en ligne, après l'annonce de sa faillite.Aux Antilles, après le groupe Roger-Albert en Martinique, c’est le groupe Sainte-Claire de Guadeloupe qui commercialisait la marque jusqu’alors, dont l’agence implantée à Baie-Mahault parle d’une "simple stratégie commerciale" et non de franchise.Idem en Guyane, où une seule agence existe aux couleurs de Thomas Cook à Cayenne, tandis qu’à la Réunion, il y en a 7, lesquelles exploitaient le logo de la marque anglo-saxonne.Dans son communiqué en ligne, Thomas Cook a ouvert un numéro d’urgence à disposition des quelques 600 000 passagers en souffrance partis en vacances dans le monde, via le voyagiste insolvable. C’est le"Nous ferons le maximum pour vous assister" promet l’agence en faillite, une information qui devrait rassurer quelque peu les clients des 302 destinations vendues rien qu’aux Antilles par Thomas Cook, dans de grands complexes hôteliers tel que le groupe martiniquais Karibéa par exemple.À l’approche de la haute saison, cet échec de Thomas Cook pourrait occasionner un sérieux manque à gagner pour les professionnel de l’hôtellerie redoute Philippe Lecuyer, le président de Ziléa (Cluster du tourisme en Martinique).