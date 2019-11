La semaine nationale de la médiation familiale qui commence aujourd'hui (lundi 18 novembre 2019), est l'occasion pour les médiateurs de se rendre disponibles pour le public.







Martinique la 1ère •

"Lorsque le couple éclate pour différentes raisons, la famille continue". C'est le thème de la semaine nationale de la médiation familiale qui commence aujourd'hui (lundi 18 novembre 2019), relayée en Martinique.À cette occasion, des médiateurs se sont rendus disponibles afin de rencontrer le grand public. Une initiative sans trop de succès pour l'instant car les participants étaient rares. Pourtant, pour les familles martiniquaises au bord de la rupture, des solutions existent.Reportage de Dominique Legros et Marc-François Calmo qui se sont rendus dans la commune de Case-Pilote afin de comprendre l'importance de la médiation familiale pour les parents séparés.Chaque année, une semaine de promotion de la médiation familiale est organisée. Elle offre un temps d’écoute, d’échanges et de négociation, neutre et confidentiel, qui permet d’aborder un conflit, une rupture familiale ou une séparation conjugale en prenant en considération les besoins de chacun, et notamment ceux des enfants.