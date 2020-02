Des familles se déchirent autour de terres agricoles à Sainte-Marie

Des hectares de terres agricoles revendiqués par plusieurs familles sur la commune de Sainte-Marie. Soutenue par l'association Assaupamar, l'une d'entre elles a tenu une conférence de presse jeudi dernier (30 janvier 2020).

L'affaire ne date pas d'hier. Cela fait bientôt quatre ans que les consorts Egouy mènent une bataille juridique pour récupérer près d'une centaine d'hectares de terres appartenant, selon eux, à leur grand-père, Salomé Egouy. Ils affirment détenir trois titres de propriété de 1913, 1925 et 1928.Mais les exploitants de ces terres, les consorts Simonnet et la SAS Caféière, revendiquent également en être les propriétaires avec un titre de propriété de 1923.Saisi par la famille Egouy le 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance devra se prononcer sur ce litige.(Re) voir le reportage de Franck Edmond-Mariette et de Jean-Marc Kennenga.